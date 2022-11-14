Путин выразил соболезнования Эрдогану

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля в понедельник, 14 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в телеграмме.