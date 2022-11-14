"Если бы террористы, устроившие взрыв на улице Истиклал в Стамбуле, не были задержаны, то они сегодня сбежали бы в Грецию".

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что заказчики теракта пытались устранить улики, отдав приказ об убийстве человека, устроившего взрыв.

Сулейман Сойлу добавил, что Турция даст ответ отправившим терактом месидж, и продолжит антитеррористическую операцию.

"Мы не принимаем соболезнования США", - подчеркнул министр.