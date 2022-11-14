Илон Маск предрек будущее человечества

Человечество ожидает будущее с подземными туннелями и ракетным туризмом, а также открытие инопланетной жизни. Таким образом американский бизнесмен Илон Маск предрек будущее Земли и ее жителей. Об этом в серии публикаций сообщает индонезийский портал Tempo.co, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский предприниматель выступил онлайн в рамках конференции, проходящей на саммите "Большой двадцатки" (G20) на острове Бали.

По его словам, в будущем для человечества станут привычными вырытые в глубине Земли туннели, которые позволят бороться с пробками на дорогах, и путешествия вокруг планеты на ракетах.

Также бизнесмен предрек открытие инопланетной жизни. "Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет", - сказал инженер.