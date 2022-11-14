Стрельба в США

Три человека стали жертвами злоумышленника, открывшего стрельбу в понедельник в кампусе Университета штата Вирджиния. Об этом сообщила в Twitter местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стрельба привела к гибели трех человек, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник, личность которого уже установлена, скрылся с места преступления на внедорожнике, он вооружен и опасен, его описывают как темнокожего мужчину в бордовом пиджаке, красных туфлях и джинсах. Несколько полицейских агентств в настоящее время работают над поиском подозреваемого, сообщает Jerusalem Post.

В полиции идентифицировали подозреваемого как Кристофера Дарнелла Джонса. Гражданских лиц предупредили, чтобы они не приближались к нему и звонили в службу 911, если они его заметят.