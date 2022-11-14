Джефф Безос пожертвовал $100 млн на благотворительность

Основатель компании Amazon и миллиардер Джефф Безос передал американской певице и филантропу Долли Партон $100 млн, чтобы она пожертвовала их нужным благотворительным организациям. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница стала обладательницей премии Bezos Courage & Civility Award и получила деньги, которые будут направлены на благотворительность. Об этой награде объявил сам Безос и его возлюбленная Лорен Санчес.

"Джефф [Безос] и я так горды тем, что у нас есть новый лауреат премии Безоса за мужество и такт - женщина, которая отдает свое сердце и ведет за собой с любовью и состраданием в каждом аспекте своей работы. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть все то хорошее, что она сделает с помощью этой награды в 100 миллионов долларов", - написала в Instagram Санчесе.

Долли Партон поблагодарила Безоса и Санчес за предоставленную возможноcть."Я стараюсь вкладывать свои деньги туда, где мое сердце. Я буду делать все возможное, чтобы делать хорошие вещи на эти деньги", - написала певица в Twitter.