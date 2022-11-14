Путин впервые за 10 лет отменяет ежегодную пресс-конференцию

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина очевидно не состоится в этом году, поскольку до сих пор нет решения о том, проводить ли ее до конца года, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.

Пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию, сказано также в сообщении.

По словам двух других знакомых с обсуждением вопроса собеседников РБК, подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется.