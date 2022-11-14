https://news.day.az/world/1511295.html Путин впервые за 10 лет отменяет ежегодную пресс-конференцию
Путин впервые за 10 лет отменяет ежегодную пресс-конференцию
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина очевидно не состоится в этом году, поскольку до сих пор нет решения о том, проводить ли ее до конца года, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.
Пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию, сказано также в сообщении.
По словам двух других знакомых с обсуждением вопроса собеседников РБК, подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется.
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