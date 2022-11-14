В Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20

Главное иммиграционное управление Индонезии опасается, что группа иностранцев может сорвать саммит "Большой двадцатки" (G20), который стартует 15 ноября. Об этом сообщает портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны, передает Day.Az.

По его словам, информация об их присутствии получена от соответствующих министерств и учреждения. А именно, речь идет о лицах, которые подозреваются в нарушении иммиграционного законодательства.

По словам Экатьяджаны, управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей". Кроме того, индонезийские власти открыли онлайн-канал для получения информации от общественности о подозрительных действиях иностранных граждан.

Экатьяджана добавил, что ранее были депортированы иностранцы, устроившие демонстрации.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали.