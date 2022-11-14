Еврокомиссия выделила этим странам €210 млн

Еврокомиссия (ЕК) выделила €210 млн помощи 15 странам, в основном африканским, которые сталкиваются с продовольственным кризисом. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В преддверии саммита G20 на Бали Еврокомиссия усиливает поддержку, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от разрушительных последствий роста отсутствия продовольственной безопасности во всем мире. Новый пакет гуманитарной помощи в размере €210 млн будет предоставлен 15 странам для удовлетворения их растущих потребностей", - отмечается в нем.

Помощь получат, в частности Мали, ЦАР, Сирия, Ливан, Афганистан, Эфиопия, Нигерия, Южный Судан, Сомали, Йемен, Венесуэла.

Таким образом, как подчеркивает ЕК, общая поддержка ЕС глобальной продовольственной безопасности в период с 2020 по 2024 год составит до €8 млрд.