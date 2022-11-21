Европе предсказали аномально теплую зиму

Температура воздуха в странах Европы будет превышать исторические показатели нынешней зимой - с декабря по февраль. Об этом сообщает климатическая служба ЕС Copernicus, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, температура в эти месяцы будет значительно выше средней. Это связано с глобальным погодным явлением Ла-Нинья, означающим охлаждение поверхности Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы.

Эксперты рассчитывают, что это приведет к снижению спроса на природный газ и поможет пережить энергетический кризис.

В прогнозе также говорится о снижении количества осадков, что может негативно повлиять на экономику стран Евросоюза. Отсутствие дождей и снегопадов может парализовать работу речного транспорта и гидроэлектростанций.