Цены на продукты питания в Финляндии рекордно выросли

Цены на продукты питания в Финляндии в октябре подскочили на рекордные 15,7% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщается в распространенном в понедельник отчете Статистического центра республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, в стране зафиксирован наиболее стремительный рост цен на продукты за время членства в Евросоюзе. Он объясняется "удорожанием удобрений и энергоносителей, вызванным пандемией коронавируса и конфликтом в Украине".

Сильнее всего выросли цены на муку, яйца, кофе и сливочное масло. Мука подорожала на 46%, остальные категории товаров - более чем на 30%.

"Цены продолжат расти до конца текущего года и, как минимум, в первой половине следующего года", - отметил представитель Центра природных ресурсов республики Юрки Ниеми.