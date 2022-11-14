В Москве "заминировали" Останкинскую телебашню

Останкинскую телебашню Москвы проверяют после сообщения с угрозой взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Day.Az.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Также "заминировано" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.