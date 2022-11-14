https://news.day.az/world/1511314.html В Москве "заминировали" Останкинскую телебашню
В Москве "заминировали" Останкинскую телебашню
Останкинскую телебашню Москвы проверяют после сообщения с угрозой взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Day.Az.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Также "заминировано" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.
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