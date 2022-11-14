https://news.day.az/world/1511315.html В Стамбуле выписали из больниц 57 пострадавших при взрыве
В Стамбуле выписали из больниц 57 пострадавших при взрыве
Пятьдесят семь пострадавших в результате теракта на улице Истикляль в Стамбуле выписаны в понедельник из больниц.
Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пятьдесят семь пострадавших были выписаны, 18 пациентов находятся в больничных палатах, 6 пациентов - в отделении интенсивной терапии", - написал он на своей странице в Twitter.
Ерликая сообщил, что двое пациентов все еще остаются в тяжелом состоянии. Власти при этом не уточняют национальность погибших и раненых.
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