Совместное фотографирование на G20 впервые отменено

Традиционное совместное фотографирование на саммите G20, проходящем в Индонезии на Бали, отменено. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на организаторов, передает Day.Az.

По данным агентства, фотографирование отменили из-за разногласий участников по ситуации в Украине и обвинений в адрес России. Представители США и стран ЕС отказались фотографироваться по причине участия в мероприятии делегации из РФ во главе с главой МИД страны Сергеем Лавровым.

При этом совместное фотографирование на саммитах "Большой двадцатки" отменяется впервые. Кроме того, разногласия участников привели к невозможности принять итоговые документы по результатам встреч в рамках саммита.