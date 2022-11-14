В Венгрии создают министерство энергетики

Правительство Венгрии приняло решение создать министерство энергетики в связи с необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он пояснил, что ситуация в Украине и санкции Евросоюза против России "сделали энергетическую безопасность и цены на энергоносители самыми важными вопросами в Венгрии и Европе". "Поэтому правительство проводит структурные изменения и создает независимое министерство энергетики", - процитировало Гуйяша информационное агентство МТИ.