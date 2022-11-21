Покупатель приобрел на аукционе бутылку пива XIX века за рекордную сумму

Неизвестный покупатель купил на аукционе бутылку пива, заплатив за нее $503 тысячи, пишет LADBible. Это сделало хмельной напиток самым дорогим в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первым владельцем пива фирмы Allsopp's в 2007 году, сваренного еще в XIX веке, стал мужчина из Оклахомы. Мужчина заплатил за бутылку $300, так как этот напиток имел историческое значение. По сведениям историков, британское правительство попросило пивоварню произвести алкоголь, подходящий для морозного арктического климата для моряков, исследующих Арктику.

Спустя десятилетия американец решил выставить пиво на торговой площадке, установив цену в размере $150 тысяч за бутылку. К его удивлению, товар вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Начались торги, которые выиграл неизвестный покупатель, согласившийся заплатить $503 тысячи за уникальный экспонат.