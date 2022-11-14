В Китае мужчина руками поймал выпавшего из окна ребенка

В Китае местный житель руками поймал выпавшего из окна ребенка. Видео произошедшего опубликовало издание SCMP.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, инцидент произошел в провинции Гуандун. Мальчик начал падать из окна и закричал. На шум обратил внимание очевидец, который садился в машину. Мужчина подбежал и поймал ребенка.

Ребенок не пострадал, а спасший его прохожий получил растяжение мышц. "Безопасность ребенка - важнее всего. Если в будущем снова стану очевидцем подобной ситуации, то опять прибегу на помощь", - поделился мужчина.