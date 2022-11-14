В Швеции закрыли последнее из четырех дел о коррупции против Ericsson

Прокурор Национального отдела по борьбе с коррупцией Лейф Гёртс принял в понедельник решение закрыть последнее из четырех дело о коррупции в отношении телекоммуникационной компании Ericsson. Основанием для закрытия дела стало отсутствие улик, говорится в пресс-релизе прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нескольких бывших сотрудников Ericsson обвинялись в даче взятки. "Если говорить конкретно, то речь идет о том, что невозможно прояснить, имели ли место неправомерные выплаты лицам, входящим в круг тех, кого можно подкупить. Также невозможно утверждать, что платежи в размере нескольких сотен миллионов крон [десятков миллионов долларов], которые компания производила при неясных бухгалтерских обстоятельствах в течение длительного периода времени до весны 2016 года, были совершены отдельными сотрудниками Ericsson недобросовестным образом по отношению к компании как таковой. Таким образом, нет никаких оснований ни для привлечения к ответственности за взяточничество, ни за нелояльность к доверителю", - пояснил Гёртс.

Этим решением Национальный антикоррупционный отдел завершает последнее из четырех уголовных расследований, которые проводились за последние четыре года в отношении компании Ericsson. В середине октября также было закрыто дело по подозрению о даче взятки размером в 450 тыс. крон ($48 тыс.) в Кувейте в 2013 году. Компании инкриминировалось заключение фиктивного договора с консультационной компанией на оказание услуг на указанную сумму. По словам прокурора, предпосылки к раскрытию назначения произведенного платежа отсутствовали.

В августе прокуратура Национального отдела по борьбе с коррупцией прекратила предварительное следствие в отношении сотрудников компании по подозрению во взяточничестве, имевшем место в 2012-2019 годах в Ираке. Подозрения были основаны на результатах внутреннего расследования в самой компании Ericsson, выявившего неправомерные действия местных сотрудников иракского отделения. Тогда занимавшийся этим делом прокурор также заявил, что прямых доказательств фактов взяточничества нет, а шведская юрисдикция для расследования предполагаемых преступлений отсутствует.