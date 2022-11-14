https://news.day.az/world/1511377.html Россия внесла в черный список Джима Керри
Россия внесла в черный список Джима Керри
Актер Джим Керри попал в стоп-лист граждан Канады, для которых Россия на принципах взаимности закрывает въезд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте дипломатического ведомства.
Всего в список вошли 100 человек, среди которых чиновники, бизнесмены и активисты, вовлеченные в формирование "агрессивного антироссийского курса".
МИД РФ также опубликовал поименный список граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.
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