Россия внесла в черный список Джима Керри

Актер Джим Керри попал в стоп-лист граждан Канады, для которых Россия на принципах взаимности закрывает въезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте дипломатического ведомства.

Всего в список вошли 100 человек, среди которых чиновники, бизнесмены и активисты, вовлеченные в формирование "агрессивного антироссийского курса".

МИД РФ также опубликовал поименный список граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.