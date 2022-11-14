В Анкаре прошли российско-американские переговоры

Российско-американские переговоры действительно прошли 14 ноября в Анкаре, они состоялись по инициативе США.

Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает в понедельник Day.Az.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.