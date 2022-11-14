https://news.day.az/world/1511378.html В Анкаре прошли российско-американские переговоры - Кремль
В Анкаре прошли российско-американские переговоры - Кремль
Российско-американские переговоры действительно прошли 14 ноября в Анкаре, они состоялись по инициативе США.
Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает в понедельник Day.Az.
"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков не стал раскрывать предмет разговора.
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