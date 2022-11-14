США ввели санкции против армянской компании

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российской компании - производителя микросхем АО "ПКК Миландр", а также трех связанных с ним компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент вносит в список АО "ПКК Миландр" <...> за то, что оно работает или работало в российском секторе производства электроники", - заявил глава американской дипломатии. "Миландр" является частью военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы", - утверждал он.

Одновременно с этим Минфин США внес в собственный черный список базирующуюся в Армении компанию Milur Electronics LLC, швейцарскую Milur SA, а также тайваньскую Sharp Edge Engineering Inc. Подчеркивается, что все три компании связаны с "ПКК Миландр".