https://news.day.az/world/1511384.html Лидер "Талибана" отдал приказ судам в Афганистане
Лидер "Талибана" отдал приказ судам в Афганистане
Верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада приказал судам в Афганистане назначать наказания за ряд преступлений в соответствии с законом шариата, положения которого предполагают в некоторых случаях ампутации конечностей, публичные порки и забивание камнями.
Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.
По замыслу властей, такие правонарушения, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, должны быть наказаны в соответствии с законами шариата.
"Внимательно изучите досье на воров, похитителей и бунтовщиков", - написал Муджахид.
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