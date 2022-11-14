Лидер "Талибана" отдал приказ судам в Афганистане

Верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада приказал судам в Афганистане назначать наказания за ряд преступлений в соответствии с законом шариата, положения которого предполагают в некоторых случаях ампутации конечностей, публичные порки и забивание камнями.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на официального представителя движения Забихуллу Муджахида.

По замыслу властей, такие правонарушения, как грабеж, похищение людей и подстрекательство к мятежу, должны быть наказаны в соответствии с законами шариата.

"Внимательно изучите досье на воров, похитителей и бунтовщиков", - написал Муджахид.