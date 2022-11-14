https://news.day.az/world/1511386.html Отказ пускать компанию в ресторан в Москве обернулся дракой - ВИДЕО
Отказ пускать компанию в ресторан в Москве обернулся дракой - ВИДЕО
Драка возле одного из московских ресторанов произошла после решения сотрудника не пускать компанию в заведение. Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет кадры, на которых запечатлен конфликт.
Инцидент произошел у бара на Пятницкой улице. На кадрах видно, как несколько мужчин сначала о чем-то спорят, а после начинают наносить друг другу удары. Дебоширов остановили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
Собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, рассказал, что на четверых участников конфликта были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
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