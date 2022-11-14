В США раскрыли детали переговоров глав ЦРУ и СВР

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждали в Турции управление рисками. Соответствующее заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США.

"Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки", - сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

По его словам, стороны обсуждали задержанных в России американцев. А вот тему Украины Нарышкин и Бернс не затрагивали.

Таким образом, переговоры, по утверждению американской стороны, касались только применения ядерного оружия Россией и последствий этого, а также темы осужденных американцев.