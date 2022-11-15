На пляже обнаружили шесть человеческих черепов

Обрушившийся на восточное побережье Флориды, США, ураган "Николь" вынес на пляж человеческие останки более чем двухсотлетней давности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NBC News.

По данным сотрудника полиции Мартина Джона Буденсика, шесть черепов и другие мелкие и крупные кости были обнаружены на пляже Честейн. Останки заметили отдыхавшие там люди. "Я нашел череп, который будто вымыло на сушу из воды", - рассказал один из посетителей.