Китай заявил о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии

Китай считает необходимым предотвратить ядерный кризис в Евразии, совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, а также не допустить еще большего гуманитарного кризиса. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи на Бали председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главы двух государств провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский вопрос и ядерную проблему Корейского полуострова", - приводит его слова во вторник сайт МИД КНР.

Как отметил Ван И, что касается украинского кризиса, председатель КНР подчеркнул, что необходимо вести диалог и переговоры, а мирное урегулирование является задачей первостепенной важности.

"Ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну нельзя вести, необходимо предотвратить ядерный кризис в Евразии, а также совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, избегать еще большего гуманитарного кризиса", - указал министр.