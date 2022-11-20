Во Франции предупредили об отключении электроэнергии этой зимой

Франция рискует лишиться электроэнергии на несколько дней грядущей зимой в связи с неготовностью атомных электростанций (АЭС) к сезону. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стремясь избежать отключений энергии, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домохозяйства экономить, говорится в публикации. Отмечается, что если сетевой оператор Réseau de Transport d'Électricité (RTE) предвидит дефицит электроэнергии, он заблаговременно запустит красное предупреждение "Ecowatt", чтобы призвать к снижению потребления во избежание отключений. "Если будет тепло, то сигналов Ecowatt не будет. Если будет очень холодно, то их будет много, а если у нас будет средняя, нормальная зима, то будет несколько предупреждений", - уточнил президент RTE Ксавье Печачик.

Ремонт и техническое обслуживание практически половины АЭС государственной компании Electricite de France SA превращают страну, которая является традиционным экспортером электроэнергии, в импортера, сказано в материале. Уточняется, что компания запустила только 31 из своих 56 атомных реакторов.