https://news.day.az/world/1511423.html Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за повышенного давления и головокружения после открытия саммита "Большой двадцатки" (G20) на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется в сообщении, подписанном лечащим врачом главы Аргентины, в связи с жалобами президента было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений.
По данным газеты Clarin, в ходе первого дня саммита G20 вместо Фернандеса Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.
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