Кортеж посольства США попал под обстрел в Гаити

Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц. Об этом сообщает новостной портал Gazette Haiti, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, однако местный водитель одной из машин сопровождения получил ранения.

По данным Gazette Haiti, нападение произошло в северо-восточной части столицы Гаити - города Порт-о-Пренс, в районе Круа-де-Буке, который контролируется членами вооруженных банд.