Посетители фастфуд-кафе в Москве устроили драку со стрельбой

Вечером 13 ноября в фастфуд-кафе на юго-востоке Москвы произошла потасовка со стрельбой. Житель Балашихи и двое других посетителей не совладали с эмоциями - словесный конфликт быстро перерос в драку, и один из участников схватился за травматическое оружие, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам мужчины, который вступил в схватку с двумя оппонентами, у него из кармана выпал травматический пистолет. Не исключено, что им мог воспользоваться другой человек.

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места происшествия. На них видно, как двое мужчин сцепились и идут через весь зал, распугивая других посетителей. За ними неспешно следует третий участник конфликта, который несет в руке пистолет.

После нападения пара хулиганов предпочла скрыться, а травматический пистолет был обнаружен у входа в кафе.

Сотрудники ресторана слышали два выстрела в разгар драки, также на месте были найдены две гильзы. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.