Париж обогнал Лондон на фондовом рынке
Лондон уступил место крупнейшего фондового рынка Европы Парижу. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, общая стоимость акций компаний, торгуемых на этих биржах, составляет $2,823 трлн для фондового рынка Франции и $2,821 трлн для фондового рынка Британии.
Уточняется, что одной из причин этого стал рост акций французских производителей товаров класса люкс, в числе которых LVMH и Gucci. Акции этих компаний растут в условиях снятия коронавирусных ограничений в Китае, поэтому инвесторы прогнозируют увеличение спроса на их товары среди китайских покупателей.
Еще одной причиной называется падение курса фунта стерлингов к доллару с начала года на 13%, в то время как курс евро к доллару упал лишь на 9%.
По словам бывшего члена комитета по денежной политике Банка Англии Майкла Сондерса, приводимым Bloomberg, негативное влияние на британский фондовый рынок с точки зрения масштабных и долгосрочных тенденций оказал Brexit, который сильно снизил потенциальный ВВП.
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