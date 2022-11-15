Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на околоземную орбиту оптический спутник дистанционного зондирования "Яогань-34-03" для наблюдения за земной поверхностью, сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлён в 09:38 по Пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для поддержки городского планирования, проектирования системы дорог, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, мониторинга земельных ресурсов, а также предупреждения природных катастроф.