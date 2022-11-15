У японской принцессы диагностировали рак

У 67-летней вдовы покойного принца Томохито Микасы, японской принцессы Нобуко обнаружили рак. Об этом сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что врачи диагностировали у нее начальную стадию рака груди. Иных деталей состояния принцессы не сообщается.

По данным местного СМИ, принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября, ее доставят в больницу Университета Кэйо. Ожидается, что 19 ноября она будет прооперирована.

Супруг принцесс Нобуко, японский принц Томохито, также известный под прозвищем Бородатый принц, скончался 6 июня в токийской больнице в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком.