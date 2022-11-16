Названы критичные для энергетики Европы месяцы в 2023 году

Рост цен на газ в Европе будет продолжаться, самыми критичными месяцами окажутся февраль и март 2023 года, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с "Лентой.ру" он предположил, что сейчас цены пошли вверх из-за того, что в регион пришло похолодание, а Китай дал указание госкомпаниям направлять газ на внутренний рынок.

В ходе торгов 14 ноября декабрьские фьючерсы на газ по индексу хаба TTF подорожали на 11,8 процента, почти до 1200 долларов за тысячу кубометров в верхней точке. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"До этого мы наблюдали некое успокоение рынка из-за того, что страны заполнили подземные хранилища газа (ПХГ), хорошо работала альтернативная энергетика, погода стояла теплая, из-за чего потребности газа удалось свести к минимуму, - сказал Юшков. - Сейчас, с одной стороны, становится все холоднее, газа требуется больше. С другой - Китай дал указание госкомпаниям не перепродавать газ Европе, а направлять его на внутренние рынки из-за начала отопительного сезона".

Аналитик считает, что цены будут расти и дальше по мере наступления все более низких температур. Другим фактором, негативно влияющим на стоимость газа, станет открытая статистика о наличии газа в ПХГ.

"Как только пойдут публикации о том, что начался полноценный отбор из хранилищ, что запасов остается все меньше, рынок начнет нервничать. Самыми критичными месяцами в этом отношении станут февраль и март. Они сложные традиционно - к этому времени газа в ПХГ становится мало, приходится переключаться на текущий импорт. Но теперь такие возможности будут ограничены", - считает Юшков.