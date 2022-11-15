В Испании лжеброкеры воровали у людей около 400 евро в минуту

Гражданская гвардия Испании раскрыла незаконную деятельность аферистов-псевдоброкеров, которые, опираясь на доверчивость своих жертв, воровали по 400 евро в минуту из их доходов, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, число обманутых людей может исчисляться сотнями тысяч, мошенники успели украсть средства на сумму 2,4 млрд евро.

Отмечается, что преступники работали по очень простой схеме - они представлялись сотрудниками колл-центров, расположенных в Албании, и имитировали деятельность довольно крупной финансовой организации. Они обманывали наивных граждан, предлагая им делать вложения в криптовалюты. А обычные люди, падкие на "легкие деньги", охотно соглашались на эту сделку.

Расследование данного дела началось еще четыре года назад. В 2018 году пожилая женщина пожаловалась на то, что мошенники "стянули" у нее 800 000 евро.