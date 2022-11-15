Индия выступила против ограничений на поставки энергоресурсов

Индия выступила против каких-либо ограничений на поставки энергетических ресурсов, дестабилизирующих рынок. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он пояснил, что энергетическая безопасность его страны особенно важна для глобального роста, поскольку Индия является самой быстрорастущей экономикой в мире. "Мы не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, необходимо обеспечить стабильность на энергетическом рынке", - заявил глава индийского кабмина на саммите "Большой двадцатки" (G20).

Моди также отметил, что Индия привержена чистой энергетике и охране окружающей среды. Планируется, что к 2030 году половину электроэнергии в стране будут получать из возобновляемых источников, напомнил политик.