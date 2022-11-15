В Тунисе заработала первая плавучая солнечная электростанция

Первая плавучая солнечная электростанция начала свою работу в Тунисе, передает Day.Az со ссылкой на Красная весна.

Ожидается, что объект мощностью 200 киловатт от компании по возобновляемым источникам энергии Qair может стать прототипом для более крупных проектов по всей стране.

"Оригинальность этого проекта означает, что мы можем использовать воду вместо того, чтобы занимать землю, которую можно использовать для других целей, таких как сельское хозяйство или постройка домов", - сказал исполнительный директор группы по ВИЭ Омар Бей.

Отмечается, что использование плавающих солнечных панелей также помогает экономить водные ресурсы, что делает их более энергоэффективными. "Плавучие солнечные панели позволяют уменьшить испарение воды", - подчеркнул исполнительный директор.