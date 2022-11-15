США заявили о задержании иранского судна в Оманском заливе

В Оманском заливе Вооруженными силами США задержано иранское судно, которое, предположительно, перевозило в Йемен взрывчатые вещества. Об этом сообщает Центральное командование на своей странице в Twitter во вторник, 15 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Судно задержали 8 ноября, а после обыска потопили.

"8 ноября силы СЕНТКОМ (Центральное командование ВС США. - Ред.) перехватили в Оманском заливе судно, прибывшее из Ирана, которое перевозило в Йемен огромное количество взрывчатых веществ", - говорится в публикации.

По данным СЕНТКОМ, судно перевозило свыше 360 тыс. фунтов (163 т) мочевинного удобрения, которое добавляется во взрывчатые вещества, а также перхлорат аммония, содержащийся в составе топлива для ракет.

Экипаж задержанного судна - граждане Йемена - передан властям.