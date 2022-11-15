Индонезийку арестовали за попытку помешать кортежу Байдена на G20

Индонезийка из провинции Западная Ява была арестована полицией за попытку проведения одиночного пикета перед кортежем президента США Джо Байдена в Нуса-Дуа на Бали, где проходит саммит G20. Об этом сообщает местный портал Kompas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правоохранители острова рассказали, что опрометчивые действия женщины не увенчались успехом, потому что дежурившие на месте происшествия сотрудники полиции немедленно пресекли ее акцию.

"Она ничего не успела сделать - у нее даже плакаты развернуть не было времени", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто. Сообщается, что женщина попыталась развернуть плакат с надписью "Остановите войну. Права человека. Мир" прямо перед кортежем Байдена.

Сетианто подчеркнул, что женщина приехала на Бали 11 ноября на отдых со своими друзьями. Предполагается, что она узнала график Байдена благодаря прямой трансляции саммита G20 и проникла на охраняемую территорию, чтобы начать пикет.