Подозреваемая в теракте в Стамбуле обучалась у военных из США

Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, задержанная по подозрению в совершении теракта в Стамбуле, обучалась у военных из США. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает газета Yeni Şafak, передает Day.Az.

Отмечается, что она сама рассказала об этом в ходе допроса. По ее словам, обучение проводилось в аль-Арабе (Кобани), где ее готовили как офицера специальной разведки.

"Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК (Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. - Ред.) <...> где также давали уроки американские солдаты в Сирии", - говорится в материале.

В доме, где скрывалась гражданка Сирии, прошел обыск. В результате изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта.

Альбашир была задержана днем ранее. В ходе допроса она призналась в связях с РПК. В страну она пробралась нелегально.