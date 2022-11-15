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Иранский суд приговорил к смертной казни участника антиправительственных протестов впервые с тех пор, как предполагаемое убийство полицией 22-летней Махсы Амини в сентябре положило начало самым продолжительным крупным демонстрациям против иранского государства безопасности, возглавляемого клериками.

Протестующие требуют смены руководства Ирана и прекращения десятилетий гендерной дискриминации и государственной безнаказанности. Иранские власти ответили на протесты насилием и потребовали сурового наказания для тех, кто принимает в них участие.

В Иране вынесен первый известный смертный приговор, связанный с восстанием

Иранский суд приговорил к смертной казни участника антиправительственных протестов впервые с тех пор, как предполагаемое убийство полицией 22-летней Махсы Амини в сентябре положило начало самым продолжительным крупным демонстрациям против иранского государства безопасности, возглавляемого клериками.

Протестующие требуют смены руководства Ирана и прекращения десятилетий гендерной дискриминации и государственной безнаказанности. Иранские власти ответили на протесты насилием и потребовали сурового наказания для тех, кто принимает в них участие.