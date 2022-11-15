Почему во время задержания в Стамбуле террористке сжали горло? - Секретные детали - ВИДЕО
Дискуссии о теракте на улице Истикляль в Стамбуле не утихают.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, один из обсуждаемых вопросов связан с тем, что во время операции задержания полиция схватила за горло женщину-террористку.
Почему полиция схватила за горло террористку Ахлам Албешир?
Эксперты по безопасности и терроризму отмечают, что женщину схватили за горло, чтобы она не покончила жизнь самоубийством. Террористка могла покончить жизнь самоубийством, выпив лекарство в момент задержания. Ее самоубийство усложнило бы расследование террористического акта. По этой причине оперативники сжали ей горло, чтобы она не покончила с собой.
Отметим, что в результате взрыва 6 человек погибли и 81 человек получили ранения. Виновница взрыва Ахлам Албашир была задержана в ходе операции, проведенной ночью. В настоящее время полиция задержала 50 человек, в том числе 37 иностранных граждан. Большинство задержанных - сирийцы.
Самир Гулиев
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