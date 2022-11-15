Байден продолжит продажу Турции истребителей F-16
Президент США Джо Байден на встрече во вторник со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Группы двадцати заверил его в том, что Вашингтон продолжит поддержку процесса по продаже Турции истребителей F-16. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам прошедших переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент США Байден отметил, что поддержит процесс по продаже Турции F-16. Он также подчеркнул, что Турция является важным игроком в процессе принятия в НАТО Швеции", - говорится в сообщении.
На встрече, по данным администрации Эрдогана, кроме того, обсуждались двусторонние отношения, вопросы торговли и безопасности.
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