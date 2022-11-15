В проекте итогового коммюнике саммита G20 содержится более 50 пунктов

Проект коммюнике по итогам начавшегося во вторник на Бали двухдневного саммита Группы двадцати (G20), поступивший в распоряжение корреспондента ТАСС, содержит более 50 пунктов, передает Day.Az.

В частности, большинство стран G20, как отмечается в документе, "резко осуждают войну на Украине", но среди них есть и "другие мнения по поводу этой ситуации". Кроме того, они указывают, что конфликт на Украине "обострил существующие проблемы мировой экономики".

В другом пункте говорится, что "нынешняя эпоха не должна стать эпохой войны". Кроме того, в документе отмечается, что "применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".

Также в документе дается высокая оценка и подчеркивается важность зерновой сделки. В проекте коммюнике отмечается "необходимость всеобъемлющей, своевременной и последовательной реализации" этого соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября и которое продлевается автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция) не выступит против.

Основная часть проекта коммюнике посвящена проблемам, которые обсуждаются на нынешнем саммите: продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации и здравоохранению.

На данный момент не известно, будет ли в итоге это коммюнике согласовано участниками саммита.