https://news.day.az/world/1511611.html Мужчина голыми руками убрал питона с проезжей части в Австралии - ВИДЕО
Мужчина голыми руками убрал питона с проезжей части в Австралии - ВИДЕО
В Австралии местный житель спас питона голыми руками. Змея попала на оживленную трассу случайно, её едва не задавили проезжающие машины.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина схватил питона за хвост и аккуратно перенёс на соседний пляж.
Спасенный питон является "ковровым", водится именно в Австралии и отличается маленькими размерами. Хоть он и считается не ядовитым, но может довольно больно укусить.
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