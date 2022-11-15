Мужчина голыми руками убрал питона с проезжей части в Австралии

В Австралии местный житель спас питона голыми руками. Змея попала на оживленную трассу случайно, её едва не задавили проезжающие машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мужчина схватил питона за хвост и аккуратно перенёс на соседний пляж.

Спасенный питон является "ковровым", водится именно в Австралии и отличается маленькими размерами. Хоть он и считается не ядовитым, но может довольно больно укусить.