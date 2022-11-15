https://news.day.az/world/1511613.html Газовый хаб в Турции компенсирует потери по «Северным потокам» - Лавров
Газовый хаб в Турции компенсирует потери по «Северным потокам» - Лавров
Министр иностранных дел Турции Сергей Лавров в ходе саммита "Группы двадцати" в Индонезии заявил, что создаваемый в настоящее время в Турции газовый хаб компенсирует объемы транзита, которые были потеряны в результате взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Президент России Владимир Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы "Северный поток". Проект пока обсуждается.
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