Экоактивисты плеснули нефтью в картину Климта «Смерть и жизнь» в музее в Вене

Два активиста природоохранного движения Letzte Generation ("Последнее поколение") днем 15 ноября облили нефтью картину "Смерть и жизнь" австрийского художника Густава Климта, представленную в Музее Леопольда в Вене. Об этом сообщается на странице движения в Twitter.

"Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины - это смертный приговор человечеству", - говорится в записи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на распространенном активистами видео видно, как мужчина плеснул нефть из канистры на защитное стекло произведения Климта, а женщина приклеила себя к полотну. Обоих задержала охрана музея.