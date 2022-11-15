Германия полностью заполнила хранилища газа
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Германия заполнила свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 100 процентов, сообщило на своем сайте Федеральное сетевое агентство ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, в крупнейшем ПХГ Реден показатель составил 94,75 процента. Агентство притом отмечает, что ситуация остается напряженной и необходимость экономии по-прежнему сохраняется. Физически часть хранилищ можно заполнить больше отметки в 100 процентов, поскольку в данном случае речь идет о гарантированных объемах.

Параллельно 15 ноября стало известно, что Германия завершила строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов со сжиженным природным газом (СПГ).

Терминал, благодаря которому ФРГ сможет заменить часть поставок газа из России, начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года. Германия традиционно была в числе стран Евросоюза, в значительной мере зависевшей от трубопроводных поставок от "Газпрома".