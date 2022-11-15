Стрельба в кампусе Университета Виргинии

Студенты и преподаватели Университета Виргинии, а также жители Шарлотсвилла почтили память трех членов футбольной команды, которые были застрелены в воскресенье вечером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, как уверяет следствие, 22-летний нападавший ворвался в кампус вуза и открыл огонь по автобусу со студентами. В результате чего погибли трое, двое были доставлены в больницу

Стрелок Кристофер Дарнелл Джонс-младший - бывший игрок университетской команды - скрылся, что привело к блокированию кампуса. Спустя несколько часов он был арестован.