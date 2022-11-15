https://news.day.az/world/1511625.html Стрельба в кампусе Университета Виргинии - ВИДЕО
Стрельба в кампусе Университета Виргинии - ВИДЕО
Студенты и преподаватели Университета Виргинии, а также жители Шарлотсвилла почтили память трех членов футбольной команды, которые были застрелены в воскресенье вечером.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, как уверяет следствие, 22-летний нападавший ворвался в кампус вуза и открыл огонь по автобусу со студентами. В результате чего погибли трое, двое были доставлены в больницу
Стрелок Кристофер Дарнелл Джонс-младший - бывший игрок университетской команды - скрылся, что привело к блокированию кампуса. Спустя несколько часов он был арестован.
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