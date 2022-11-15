ООН призвала Иран освободить протестующих

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил о необходимости освободить протестующих в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

"Вместо того чтобы вести открытый диалог с населением, власти [Ирана] реагируют на протесты все более жестко", - сообщил Лоуренс на брифинге в Женеве. Он отметил, что Управление ООН по правам человека призывает правительство Ирана немедленно освободить тысячи людей, задержанных за участие протестах.

У ООН есть опасения, что протестующим может грозить смертная казнь, указал Лоуренс. По его словам, в правонарушениях, караемых смертной казнью, были обвинены по крайней мере десять участников протестов. Сообщается, что одного арестованного иранца суд признал виновным в "ведении войны против Бога" за причинение ущерба государственной собственности.