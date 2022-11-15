https://news.day.az/world/1511695.html В Польше на границе с Украиной две ракеты попали в зерносушилки
В Польше на границе с Украиной две ракеты попали в зерносушилки
Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило во вторник польское радио ZET, ссылающееся на неофициальные источники.
Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работает полиция, прокуратура и армия.
Принадлежность ракет в сообщении не уточняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре